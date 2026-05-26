Milli Savunma Bakanı Güler, Edirne Valiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne Valiliği'ni ziyaret ederek çocuklara oyuncak hediye etti ve kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Valilik binası önünde polis mangasını selamlayan Güler, kendisini çiçekle karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Güler'i, Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Güler, Vali Sezer'den kentte yürütülen yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yaşar Güler'in ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
