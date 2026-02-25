Bakan Güler'den, Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırımına uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.