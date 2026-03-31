Bakan Göktaş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Lewis ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg David Lewis ile bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Bakanlıkta gerçekleştiğini belirterek, "Ailelere, kadınlara, çocuklara, engelli ve yaşlı bireylere yönelik çalışmalarımız başta olmak üzere çeşitli başlıklarda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, kuracağımız güçlü ve sürdürülebilir işbirlikleriyle daha da derinleştireceğiz." ifadelerini kullandı.