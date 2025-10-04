Bakan Göktaş, Trafik Kazasında Yaralanan Milletvekili Gürcan'ı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, önceki akşam Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazası nedeniyle yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavisi süren Gürcan'a ziyarette bulundu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaretinde Gürcan'ın sağlık durumu hakkında hekimlerden bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eskişehir-Ankara kara yolunda seyreden C.Ç. idaresindeki, Gürcan ile F.P'nin bulunduğu otomobil, Mahmudiye ilçesi Doğanca Mahallesi yakınlarında tali yoldan çıkan N.O. (66) yönetimindeki 41 NF 860 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Canan T. (51) hayatını kaybetmiş, milletvekili Gürcan ile aynı araçtaki F.P. ile şoför C.Ç. ve diğer otomobilin sürücüsü yaralanmıştı.