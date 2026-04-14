Bakan Göktaş'tan Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siverek'teki lisede yaşanan silahlı saldırı sonrası 16 kişinin yaralandığını belirtti ve bakanlık olarak psikososyal destek sağlayacaklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, "Bakanlık olarak psikososyal destek ekiplerimizle hastanede ve okulda ailelerimizi yalnız bırakmıyor, vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Siverek'te bir lisede yaşanan elim hadiseyi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Saldırıda yaralanan öğrencilere, öğretmenlere, okul personeline ve kolluk kuvvetlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak psikososyal destek ekiplerimizle hastanede ve okulda ailelerimizi yalnız bırakmıyor, vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Tüm imkanlarımızla evlatlarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin yanındayız. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
