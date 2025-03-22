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Bakan Göktaş'tan şehit ailesine ziyaret

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Bakan Göktaş'tan şehit ailesine ziyaret Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Göktaş'tan şehit ailesine ziyaret

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın ailesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın kıymetli ailesiyle birlikte, devlet himayesindeki çocuklarımızı ziyaret ettik. Bizimle aynı anda 102 farklı çocuk evimiz daha şehit ailelerimiz tarafından ziyaret edildi. Büyük aile olmak işte tam da böyle bir şey; farklı hikayelerden gelip aynı masanın etrafında buluşabilmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - Güncel
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