Haberler

Roman Vatandaşlara Yeni Strateji

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eğitimden istihdama, barınmadan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda Roman vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımlar atıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eğitimden istihdama, barınmadan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda Roman vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 2. Aşama Eylem Planı (2026-2030)" ile ilgili paylaşımda bulundu.

2023-2030 dönemini kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 2. Aşama Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Eğitimden istihdama, barınmadan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda Roman vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımlar atıyoruz. Her zaman onların yanında olmaya, ortak yaşam kültürümüzü, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Eylem planımızın Roman kardeşlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş

Fuhuş iddiaları Bahçeli'yi çileden çıkardı! Çok konuşulacak benzetme
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında