Roman Vatandaşlara Yeni Strateji

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eğitimden istihdama, barınmadan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda Roman vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 2. Aşama Eylem Planı (2026-2030)" ile ilgili paylaşımda bulundu.

2023-2030 dönemini kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 2. Aşama Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Eğitimden istihdama, barınmadan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda Roman vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımlar atıyoruz. Her zaman onların yanında olmaya, ortak yaşam kültürümüzü, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Eylem planımızın Roman kardeşlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."