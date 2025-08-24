Bakan Göktaş'tan Mersin'deki Trafik Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden devlet korumasındaki Farah ve bakım personeli Yıldız Polat için başsağlığı diledi. Göktaş, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Mersin'in Erdemli ilçesinde, Diyarbakır'dan yaz kampı için yola çıkan evlatlarımızı taşıyan aracın trafik kazası geçirmesi sonucu bir yavrumuzun ve bir bakım personelimizin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Evladımız Farah'a ve kıymetli bakım personelimiz Yıldız Polat'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralıların bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun."

