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Bakan Göktaş'tan Mersin'de şiddete uğrayan çocukla ilgili açıklama:

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- "Uzman ekiplerimiz, hastanede tedavisi devam eden evladımızın ailesine yönelik psikososyal destek sürecini başlattı. Aileye ihtiyaç duyduğu tüm destek hizmetleri titizlikle sunulmaya devam edilecek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette şiddete uğrayan çocuğun ailesine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığını, ailenin ihtiyaç duyduğu tüm destek hizmetlerinin titizlikle sunulmaya devam edileceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, çocuğun ailesini telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirterek, tedavisi hastanede devam eden çocuğa acil şifalar diledi.

Olayın tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Uzman ekiplerimiz, hastanede tedavisi devam eden evladımızın ailesine yönelik psikososyal destek sürecini başlattı. Aileye ihtiyaç duyduğu tüm destek hizmetleri titizlikle sunulmaya devam edilecek. Şiddet uygulayan şahıs emniyet birimlerince yakalanarak hakkında adli süreç başlatıldı. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, şiddet uygulayan şahsın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda çocuklarımıza yönelik her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, onların haklarını ve güvenliğini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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