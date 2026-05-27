Bakan Göktaş'tan 'Kurban Bayramı' mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajında, bayramın hatırlamak ve hatırlanmak olduğunu vurgulayarak, büyüklerin ziyaret edilmesi ve küçüklerin gönlüne dokunulması çağrısında bulundu.
Bakan Göktaş, sanal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Bayram hatırlamak, hatırlanmaktır. Kıymeti; toplu atılan mesajlarda değil, gönülden yapılan bir aramada, sıcak bir muhabbette ve içten bir ziyarette saklıdır. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun ışığında; bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım, küçüklerimizin gönlüne dokunalım. Büyük Türkiye ailemize yan yana, gönül gönle, bereketli bir Kurban Bayramı diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.