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Bakan Göktaş'tan Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat deposundaki kazara patlamada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden yaralılarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Olay anından itibaren sahada, Psikososyal Destek Ekiplerimizle ailelerimizin yanındayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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