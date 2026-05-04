Bakan Göktaş'tan Gaziantep'teki selden etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel nedeniyle etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 50 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak yağışların başladığı ilk andan itibaren saha çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Sel felaketinin ardından, SYDV ekiplerince inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü aktaran Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 50 milyon lira kaynak aktardık. Devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yoğun yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi nedeniyle evleri zarar gören ve yaşamları olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
