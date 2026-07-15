Bakan Göktaş: 15 Temmuz bir kahramanlık destanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimiz, o gece ortaya koyduğu feraset, cesaret ve dirayetle milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimiz, o gece ortaya koyduğu feraset, cesaret ve dirayetle milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını tüm dünyaya göstermiştir. Aradan geçen 10 yılda da aynı inanç ve kararlılıkla 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam etmiştir. Bu ruhun ardında, meydanlara akın eden milletimizin sarsılmaz iradesi, vatan uğruna canını feda eden 253 şehidimizin eşsiz fedakarlığı ve gazilik mertebesine erişen 2 bin 737 kahramanımızın destansı mücadelesi vardır. Onların hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur. Bu şanlı direnişin 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız."