Bakan Göktaş, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık için düzenlenen mevlit programına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Temmuz'da terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık için memleketi Bitlis'te düzenlenen mevlit programına katıldı.

Bakan Göktaş, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile şehit Uyanık'ın ailesinin yaşadığı Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne gitti.

Şehidin ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileyen Göktaş, ardından düzenlenen mevlit programına katıldı.

Göktaş, daha sonra Bitlis Belediyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan bilgi aldı.