Bakan Göktaş, öğrenciler ile mutfağa girip yemek yaptı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Sincan Gastro Akademi'de öğrenciler ile birlikte mutfağa girip yemek yaptı.

Bakan Göktaş, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Sincan Belediyesi Gastro Akademi'ye ziyarette bulundu. Bakan Göktaş'a ziyaretinde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak eşlik etti. Akademide eğitim gören öğrenciler ile bir araya gelen Bakan Göktaş, mutfağa girdi. Mutfakta önlük takıp eldiven giyen Göktaş, çorba ve salata yaptı. Sonrasında ise yaptıkları yemekleri yine öğrencilerle birlikte yedi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR GASTRONOMİ MUTFAĞI KURULMUŞ'

Öğrencilerle çok keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Bakan Göktaş "Öğrencilerimizle üniversite tercihlerini doğru yapmaları ile ilgili bir program kapsamında bir araya gelmiştik. Söyleşiler kapsamında öğrencilerden yemek yapmayı sevmemle ilgili bir soru geldi. Gençlere bir söz verdik ve çekiliş yapıldı. Bu çekilişte kazanan gençlerimiz ile bir araya geldik. Hem sohbet ettik hem de yemek becerilerimizi onlarla beraber paylaştık. Burada çok önemli bir gastronomi mutfağı kurulmuş. Bu mutfakla beraber pek çok aşçımız buradan mezun oluyor" dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise "Gastronomi akademisine çok yoğun bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Sincan gastronomi anlamında çok karakterize bir şehir. Uluslararası ziyaretçilerin yoğun olduğu, uluslararası lezzetlerin arandığı, bir taraftan on binlerce öğrencinin olduğu, sokak lezzetlerinin arandığı bir taraftan Anadolu'nun farklı yerlerinin mutfağının burada arandığı bir yer. Gastro akademimizde bütün bu araçlara çözüm olması için kurduğumuz ve mezun olanların da ciddi bir şekilde rağbet gördüğü bir akademi" diye konuştu.