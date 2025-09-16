Haberler

Bakan Göktaş, Muhtarlarla Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modelini Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhtarlarla bir araya gelerek Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli Toplantısı gerçekleştirdi. Muhtarların ailelerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhtarlarla bir araya gelerek 'Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli muhtarlarımızla Bakanlığımızda bir araya gelerek Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli Toplantımızı gerçekleştirdik. Her bir haneyi yakından tanıyan muhtarlarımız, ailelerimizin ihtiyaçlarının hızlıca belirlenmesi ve vatandaşlarımıza en uygun hizmet modelinin sağlanması noktasında sahadaki en güçlü yol arkadaşlarımızdır. Yerelde kurduğumuz bu bağ sayesinde toplumsal dayanışmamızı büyütmeye ve kapsayıcılığımızı artırmaya devam edeceğiz. Kıymetli katılımları için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

