Bakan Göktaş Kaymakam Adaylarıyla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, 110. Dönem Kaymakamlık Kursu'ndaki kaymakam adaylarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Kaymakamların, sosyal hizmetlerin her kesime hızlı ve doğru şekilde ulaştırılmasında köprü görevi gördüğünü ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu görevi üstlenirken sorumluluk bilinciyle, vicdanıyla ve adaletin şaşmaz terazisiyle milletimize en güzel şekilde hizmet edeceklerine gönülden inanıyorum. Çalışmalarıyla devletimizi temsil edecek kaymakam adaylarımıza başarılar diliyorum."