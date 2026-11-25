Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şiddete maruz kalan kadınların yanında olmaya ve her kadının güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, "Saygının olduğu yerde şiddete yer yoktur." dedi.

Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla NSosyal hesabından video mesaj paylaştı.

Mesajında, her kadının güven içinde, şiddetten uzak yaşama hakkı olduğunu belirten Göktaş, kadına yönelik şiddetin, bu hakkın ihlali olduğunu vurguladı.

Göktaş, şiddetin, kadınların güçlenmesinin ve herkes için daha adil bir gelecek kurmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla Bakanlık olarak kadına yönelik şiddetle 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz. 6284 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle bu mücadeleyi bir devlet politikası olarak güçlendirdik. Diğer yandan şiddet döngüsünü kırmak için riskleri erken fark etmek ve zamanında harekete geçmek gerekiyor. Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritamız ile riskleri şiddet yaşanmadan önce belirlemeyi hedefliyoruz. Koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi de her ilin ve her hanenin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz.

Bu mücadelenin hepimize düşen bir yanı var. Çocuklarımız, birbirimize nasıl davrandığımıza bakarak öğreniyor. Anlaşmazlıklarımızı nasıl çözdüğümüz, birbirimizi nasıl dinlediğimiz, onlara verdiğimiz en somut örnekler. Saygıyı, sevgiyi ve merhameti günlük hayatımızda yaşatarak şiddetsiz bir yaşam kültürü inşa edebiliriz. Biz, şiddete maruz kalan kadınların yanında olmaya ve her kadının güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Saygının olduğu yerde şiddete yer yoktur. Kadına yönelik şiddetle mücadele saygıyla mümkün."

Kaynak: AA