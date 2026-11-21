Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiçbir kadın, kabul görmek ya da kendini değerli hissetmek için belirli bir görünüme mecbur bırakılmamalıdır. Üstelik bu baskı zamanla hafiflemiyor. Günümüzün güzellik anlayışı, kadınların yaş almasını bile mücadele edilmesi gereken bir durum gibi sunuyor." dedi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Kurgulanmış Güzellikler" temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuşan Göktaş, bu yılın temasıyla çağın ürettiği kusursuzluk idealine ve bu anlayışın bireyler ile toplum üzerindeki etkilerine dikkati çektiklerini söyledi.

Göktaş, gerçek bir yüzün yaşanmış bir hayatın izlerini taşıdığını ancak bugün bu doğal izlerin çoğu zaman giderilmesi gereken kusurlar olarak görüldüğünü ifade ederek, "Ne yazık ki kusursuz görünme beklentisi, kadınların hayatında aynanın önünde kalmıyor. Okula, iş yerine, toplantı salonuna, kürsüye kadar her yere, onlarla birlikte giriyor. Üstelik bu beklenti, kendi içinde çelişkilerle dolu." diye konuştu.

Kadınların görünür olmasının istendiğini ancak nasıl görüneceklerinin başkaları tarafından belirlendiğini vurgulayan Göktaş, kadınların kendilerine güvenmeye teşvik edilirken doğal halleriyle eleştirildiklerini dile getirdi.

Göktaş, kadınların gençlikleriyle öne çıkarıldığını, yaş aldıklarında ise birikimleri yerine yüzlerindeki değişimin konuşulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Oysa bir bilim insanının başarısı yüzüyle, bir sanatçının yeteneği bedeniyle, bir yöneticinin liyakati görünüşüyle ölçülemez. Ancak yakın tarihimizde, kadınların ne giydikleri nedeniyle eğitim ve çalışma hayatından dışlandıkları dönemlere tanıklık ettik. Başörtüsü yasakları, kadınlara dayatılan 'makbul kadın' anlayışının en ağır örneklerinden biri oldu. Milyonlarca kadın, inançları ve tercihleri nedeniyle temel haklarından mahrum bırakıldı. Kadınların özgürlüğünü savunurken nasıl giyineceklerine karar vermek, eşitlik ve özgürlük anlayışıyla açıkça çelişmektedir. Diğer yandan bugün görünüş üzerinden kurulan bu baskının en yoğun hissedildiği alan ise dijital dünya. Dijitalleşme insanlığa büyük imkanlar sunuyor. Ancak aynı mecralar, güzellik beklentilerinin en hızlı yeniden üretildiği alanlara da dönüşüyor."

"Dijital dünya, çocukların kendi bedenlerine bakışlarını ve yemekle kurdukları ilişkiyi etkileyebiliyor"

Yapay zeka ve filtrelerle üretilen görüntülerin gerçekle kurgu arasındaki sınırları belirsizleştirdiğine dikkati çeken Göktaş, algoritmaların aynı yüzleri, bedenleri, hayatları tekrar tekrar insanların karşısına çıkardığına değindi.

Göktaş, insanların da kendilerini, gerçekte var olmayan bu görüntülerle kıyaslamaya başladığını, bu kıyaslamanın en ağır yükünü ise çocukların taşıdığını anlattı.

Kız çocuklarının her gün dijital dünyada filtrelerle ve rötuşlarla şekillenen görüntülerle karşılaştığını belirten Göktaş, "Bu görüntüler, kendi bedenlerine bakışlarını ve yemekle kurdukları ilişkiyi etkileyebiliyor. Çocuklarımızın kendilerini başkalarının görüntüleriyle kıyaslama baskısı hissetmeden büyüyebilmeleri için ailelere, okullara ve dijital platformlara sorumluluk düşüyor. Bu baskıyla karşılaşan her çocuğun, yargılanma korkusu yaşamadan konuşabilmesi ve ihtiyaç duyduğunda desteğe ulaşabilmesi büyük önem taşıyor. Bu kıyaslamanın bir bedeli var ve bu bedeli çoğu zaman kadınlar ödüyor." ifadelerini kullandı.

"Yaş almak, hayatın olağan akışıdır"

Belirli bir görünümü elde etmek ya da korumak için kadınlardan giderek daha fazla zaman, emek ve kaynak ayırmaları beklendiğine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu yük, kişisel bir harcamanın ötesine geçiyor. Kadınların ekonomik bağımsızlığını ve hayat tercihlerini etkiliyor. Burada kişisel tercihleri sorgulamıyoruz. Sorguladığımız şey, bu tercihlerin ne kadar özgürce yapıldığı. Çünkü bir tercih, toplumda kabul görmenin şartı haline geldiğinde artık tercih olmaktan çıkar. Hiçbir kadın, kabul görmek ya da kendini değerli hissetmek için belirli bir görünüme mecbur bırakılmamalıdır. Üstelik bu baskı zamanla hafiflemiyor. Günümüzün güzellik anlayışı, kadınların yaş almasını bile mücadele edilmesi gereken bir durum gibi sunuyor. Oysa yaş almak, hayatın olağan akışıdır."

Göktaş, bir insanın değerinin dış görünüşüyle ölçülemeyeceğini, kadınların saygınlığının yaşları, bedenleri, kıyafetleri veya görünüşleri üzerinden tartışmaya açılamayacağını, kadın ve adalet meselesine bakışlarının merkezinde bu anlayışın yer aldığını söyledi.

Adaletin kadınların haklarını koruyan yasalarla başladığını vurgulayan Göktaş, kadınları dış görünüşleri üzerinden yargılayan, nesneleştiren her tutuma karşı kararlı bir duruş sergilediklerini aktardı.

Eğitim, ekonomik bağımsızlık, sağlık, karar alma süreçlerine katılım ve güvenli bir hayatın birbirini tamamlayan unsurlar olduğuna işaret eden Göktaş, şöyle devam etti:

"2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı bu doğrultuda hazırladık. Kadının gücünü Türkiye'nin gücü, ülkemizin kalkınmasının temel şartı olarak gören bu büyük vizyonun mimarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun liderliğinde, kadınların haklarını güçlendiren, önlerindeki engelleri kaldıran ve yeni imkanların kapısını açan köklü reformlara imza attık. Bu reformlara yön veren anlayışın kökleri de derindir. Kadim geleneklerde güzellik, doğallıkta, yetkinlikte ve üretkenlikte aranırdı. Bir kadının değeri, ne bildiği, ne ürettiği ve topluma ne kattığıyla anlam bulurdu. Bu anlayışla, kadın emeğini ve üretimini destekleyen adımlara öncelik veriyoruz. Girişimcilik ve kooperatifçilik bu adımların başında geliyor. Kadınların üretim gücünü dijital dünyanın sunduğu yeni fırsatlarla buluşturuyoruz."

"Kadını yalnızca bir görüntüye indirgeyen bakış, onu nesneleştirir"

Bakan Göktaş, "Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra, medyadaki kadın temsiline de özellikle önem veriyoruz. Çünkü kadını yalnızca bir görüntüye indirgeyen bakış, onu nesneleştirir. Nesneleştirmek ise ayrımcılığın ve şiddetin sıradanlaşmasının önünü açar. Bu yüzden kadınları nesneleştiren, şiddeti normalleştiren yayıncılık anlayışıyla mücadelemizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü sorunların hiçbir ülkenin tek başına çözebileceği sınırlarda olmadığını vurgulayan Göktaş, dijital mecralarda üretilen bir görüntünün, aynı anda milyonlarca insana ulaştığını ve bir toplumda oluşan güzellik ölçüsünün kısa sürede başka toplumların gündelik hayatına yerleştiğini anlattı.

Göktaş, bu nedenle bu soruna karşı verilecek mücadelenin de ortak olması gerektiğini belirterek, "Akademinin bilgisi, sivil toplumun saha tecrübesi, kamunun politika üretme gücü ve medyanın toplumsal etkisi aynı hedefte buluşmalı. Kadın ve Adalet Zirvesi, bu buluşma için çok değerli bir zemin sunuyor. Kadınların kendilerini sürekli değiştirmek zorunda hissettiği bir toplum yerine, kadınlara yönelik ön yargıları değiştiren bir toplum inşa etmeliyiz. Bir kız çocuğunun hayallerini, ekranda gördüğü kusursuz görüntüler belirlememeli." ifadelerini kullandı.

Kadın ve adaletin konuşulduğu salonda Gazze'yi anmadan geçemeyeceğini belirten Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekranlarımız her gün kusursuz görüntülerle doluyor. Oysa aynı ekranlarda hiçbir kurgunun örtemeyeceği gerçekler de var. Enkazın başında evladını arayan, çadırda doğum yapan kadınlar. Ailesini tek başına ayakta tutan Filistinli kadınların gerçekleri. Bugün hala Gazzeli bir annenin derdi, çocuğuna bir lokma ekmek, bir yudum temiz su bulabilmek. Bu tabloya sessiz kalan bir dünya, kadın haklarından söz ederken kendi sözüne gölge düşürür. Çünkü kadınlar için adalet, coğrafyaya göre değişen bir ölçü olamaz. Bu vesileyle bir kez daha Türkiye olarak Filistinli kadınların ve çocukların yanında olmaya her platformda seslerini duyurmaya devam edeceğimizi vurgulamak isterim."

Kaynak: AA