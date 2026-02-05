Haberler

Bakan Göktaş, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Ergün ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, sosyal hizmet yaklaşımının yurt dışına taşınması ve Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu üzerinde konuşuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta Ergün ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve Avrupa'da önemli çalışmalar yürüten İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Sayın Kemal Ergün ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun gönül coğrafyamızdaki yansımaları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. İnsanı merkeze alan sosyal hizmet yaklaşımımızı, sınırlarımızın ötesine taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
