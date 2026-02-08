Haberler

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik paylaşımla ilgili soruşturma; şüpheliye gözaltı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yapılan saldırıyı kınadı ve hukuki sürece müdahil olacaklarını duyurdu.

BAKAN GÖKTAŞ: HUKUKİ SÜRECE MÜDAHİL OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Göktaş, "Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'ü hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı; yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
