Bakan Göktaş, Gaziler Günü'nde Gazilere Destek Vurgusu Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerin ülkemiz için önemi ve onlara sundukları destekler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak gazilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Canıyla, kanıyla ülkesine hizmet eden gazilerimizin her an yanlarında olmak Bakanlığımızın temel sorumluluklarındandır. Onların hayatını kolaylaştırmaya yönelik attığımız adımlar ve Terörsüz Türkiye hedefimiz bunun en güçlü nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi ünvanı verilmesi vesilesiyle kutladığımız 19 Eylül Gaziler Günü'nde kıymetli gazilerimizin bu topraklardaki kahramanlıklarını ve mücadelelerini bir kez daha idrak ediyoruz. Canıyla, kanıyla ülkesine hizmet eden gazilerimizin her an yanlarında olmak Bakanlığımızın temel sorumluluklarındandır. Onların hayatını kolaylaştırmaya yönelik attığımız adımlar ve Terörsüz Türkiye hedefimiz bunun en güçlü nişanesidir. Ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, berhayat olanlara sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
