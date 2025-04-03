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Bakan Göktaş, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile görüştü Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Filistin halkının sesi olmaya, her platformda haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Filistin halkının sesi olmaya, her platformda haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Göktaş, Berlin'de Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde insani yardımlarımızı, Türkiye'de misafir ettiğimiz Gazzeli savaş mağduru ailelere sunduğumuz sosyal destekleri, kalıcı ateşkes için yürütülen çabaları ve UNRWA ile işbirliğimizi ele aldık. Gazze'deki engelli çocukların eğitim ve rehabilitasyona erişimi konularını değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Filistin halkının sesi olmaya, her platformda haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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