Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Özdemir'le görüştü Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ve beraberindeki heyetle, gençlerin espor alanındaki gelişimlerini destekleme, eğitim imkanlarını genişletme ve daha güvenli, erişilebilir alanlar oluşturmak için bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Özdemir ve beraberindeki heyetle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşme içeriğine ilişkin bilgi veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, gençlerimizin espor alanındaki gelişimlerini desteklemek, eğitim imkanlarını genişletmek ve onlar için daha güvenli, erişilebilir alanlar oluşturmak üzere atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerini en iyi şekilde keşfetmelerine, dijital dünyada sağlıklı, bilinçli ve donanımlı bir şekilde yer almalarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz."