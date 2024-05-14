Bakan Göktaş, engellilere istihdam sağlayan girişimciyi ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaza sonucu kollarını kaybeden, sonrasında oluşturduğu kuruyemiş markasıyla engellilere istihdam sağlayan Haluk Tokat'ı iş yerinde ziyaret etti.

Göktaş, Başakşehir'de iş yeri bulunan Tokat'a sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Geçirdiği kaza sonrasında iki kolunu kaybettiğini ifade eden Tokat, daha sonra kurduğu kuruyemiş markasıyla yeniden hayata tutunduğunu anlattı.

"Engel tanımayan lezzetler" sloganıyla çıktığı yolda engellilerin istihdamına katkı sağlamayı amaçladığını belirten Tokat, "Hayatımdaki tek amaç engellilerin istihdamını, onların hayata katkı vermelerini sağlamak. Elimden geldiğince bunun için çalışıyorum. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum." diye konuştu.

Bakan Göktaş da engel yaşamasına rağmen yılmayıp engellilerin hayatına dokunmaya çalışan bir girişimciyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İnanç ve azimle işine sarılan girişimci Haluk Tokat'ın diğer engellilerin istihdamına da katkı sağladığının altını çizen Göktaş, Tokat'a destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Göktaş, engellilerin toplumsal hayatın her alanında yer almalarını önemsediklerine işaret ederek, "İstihdam konusu da bunlardan biri. 2002'den bu yana kamuda istihdam edilen engelli sayısını 12 kattan fazla artırarak 68 bine ulaştırdık. Bunlarla birlikte erişilebilirlik kültürünü yurt geneline yaymak için ilgili tüm kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerimizle çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, daha sonra Tokat ile imalathaneyi gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çalışan engellilerle de sohbet eden Göktaş, bir çalışanla kuruyemiş paketledi.

Ziyaretinden dolayı Göktaş'a teşekkür eden Tokat, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızla tanışmak, bu hayalimi gerçekleştirirseniz çok mutlu olurum." dedi. Bakan Göktaş da Tokat'a bu hayalini gerçekleştirmek için destek olacağını söyledi.