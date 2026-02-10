Haberler

Bakan Göktaş'tan "Güvenli İnternet Günü" paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamdaki güvenliğini artırmak için sosyal medya düzenlemesinin kısa süre içinde hayata geçirileceğini açıkladı. Güvenli İnternet Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, dijital dünyada çocukların hakları ve mahremiyetinin korunmasına yönelik projelere vurgu yapıldı.

Göktaş, Güvenli İnternet Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çevrim içi dünyada çocukların güvenliğini ve mahremiyetini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planımız, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ve yürüttüğümüz birçok proje bu konudaki kararlılığımızın en somut göstergesi. Çocuklarımızı dijital risklerden korumaya yönelik hazırladığımız sosyal medya düzenlememizi de çok kısa süre içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Güvenli İnternet Günü'nü kutluyor, toplumsal farkındalığın artmasını temenni ediyorum. Hep birlikte daha iyi bir internete."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
500

