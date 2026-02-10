Bakan Göktaş'tan "Güvenli İnternet Günü" paylaşımı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital risklerden korumaya yönelik hazırladıkları sosyal medya düzenlemesini çok kısa süre içinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Göktaş, Güvenli İnternet Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çevrim içi dünyada çocukların güvenliğini ve mahremiyetini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planımız, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ve yürüttüğümüz birçok proje bu konudaki kararlılığımızın en somut göstergesi. Çocuklarımızı dijital risklerden korumaya yönelik hazırladığımız sosyal medya düzenlememizi de çok kısa süre içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Güvenli İnternet Günü'nü kutluyor, toplumsal farkındalığın artmasını temenni ediyorum. Hep birlikte daha iyi bir internete."