Bakan Göktaş'tan "Çocuklar Güvende" mobil uygulamasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların siber zorbalığa maruz kaldığında ebeveynlerin doğru destek mekanizmalarına ulaşması için 'Çocuklar Güvende' mobil uygulamasını ve web sitesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Özellikle ebeveynler, çocukları zorbalığa maruz kaldığında yapmaları gerekenler konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor. Tam da bu sebeple rehber niteliğindeki 'Çocuklar Güvende' mobil uygulamamızı ve web sitemizi hizmete sunduk." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel ölçekte, çocukların yüzde 30'undan fazlasının siber zorbalıkla karşı karşıya kaldığının ifade edildiğini ancak bu vakaların birçoğunun bildirilmediğini belirtti.

Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Özellikle ebeveynler, çocukları zorbalığa maruz kaldığında yapmaları gerekenler konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor. Tam da bu sebeple rehber niteliğindeki 'Çocuklar Güvende' mobil uygulamamızı ve web sitemizi hizmete sunduk. Onları koruyan, dinleyen ve destekleyen dijital bir yol arkadaşı oluşturduk. Çocuklarımız olası bir riskle karşılaştıklarında doğrudan bildirimde bulunabiliyor, ebeveynlerimiz ise anında ve kolaylıkla doğru destek mekanizmalarına ulaşabiliyor."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
