Haberler

Bakan Göktaş: Çocuk koruma kanunlarımızla ilgili bazı düzenlemelerimiz var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, doğum izni ile ilgili düzenlemenin bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklediklerini belirterek, "10 gün içerisinde aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfamızda paylaşacağız. Tüm annelerimiz açıklamalarımızı oradan takip etsinler" ifadelerini kullandı.

BAZI DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ DUYDUK

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin konuşan Göktaş, "Çocuk koruma kanunlarımızla ilgili özellikle bazı düzenlemelerimiz var. Malumunuz Kahramanmaraş'ta, Urfa'daki elim olaylarda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduk. Bunları özellikle yasal mevzuat kapsamına almamız gerekmekte. Bu kapsamda, görüşmelerle onları netleştirmiş olduk. Şu anda hala görüşmeler devam ediyor. Özellikle bazı komisyonlarda Aile Bakanlığı'nın doğrudan dahil edilmesi, bazı tedbir kararlarında doğrudan Aile Bakanlığı'nın dahil edilmesi ve bilgisi dahilinde olması gibi güçlü adımlar atıyoruz. İnşallah bu kapsamda da koruyucu, önleyici mekanizmalarımız açısından gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Özellikle bizim sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bir dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirlerimizi alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

