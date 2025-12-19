Haberler

Bakan Göktaş, "Bizim Çocuklar 13. Türkiye Halk Oyunları Yarışması"nın açılış törenine katıldı

Bakan Göktaş, 'Bizim Çocuklar 13. Türkiye Halk Oyunları Yarışması'nın açılış törenine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmanın açılışına katılarak, çocukların geçmişin ve kültürün değerlerini yaşattığını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen, "Bizim Çocuklar 13. Türkiye Halk Oyunları Yarışması"nın açılış törenine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon Merkezi'nde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmanın açılışında 9 ilden yöresel oyunlarını sergileyecek devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi.

Burada konuşan Göktaş, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında geçmişin, kültürün en kıymetli değerlerini aktarmaya yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Her biriniz yaşadığınız illerde, o ilin kültürüne ait aslında geçmişte atalarımızın sahip çıktığı değerleri yaşatıyorsunuz. Hem değerlerimizi hem geçmişimizi hem kültürümüzü hem tarihimizi en güzel şekilde sizler yansıtıyorsunuz. Bu yarışmanın birincisi her birinizsiniz. Hepiniz bizim gönlümüzün şampiyonusunuz. Hepiniz pırıl pırılsınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu sadece bir dans gösterisi değil, kültürümüze sahip çıkmaktır. Sizlerin kişisel gelişiminize de çok büyük katkı sağlayacaktır. O yüzden bu yarışmalara katılmak sizler için çok büyük bir başarı. Bizler her birinizle gurur duyuyoruz."

Konuşmaların ardından Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, Bakan Göktaş'a Anadolu kadınının gücünü temsil eden figürü hediye etti.

Yarın da devam edecek yarışma kapsamında 9 ilden gelen ekipler, kendi yörelerine ait halk oyunlarını sergileyecek. Yarışmada dereceye girenlere madalya takdim edilecek.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Havaalanına iniş yapan özel jet düştü! 7 kişi hayatını kaybetti
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi

Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Malatya'da trenin çarptığı genç öldü

Liseli gençten acı haber! Karşıya geçerken trenin altında kaldı
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
title