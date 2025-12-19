Bakan Göktaş, 'Bizim Çocuklar 13. Türkiye Halk Oyunları Yarışması'nın açılış törenine katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen, "Bizim Çocuklar 13. Türkiye Halk Oyunları Yarışması"nın açılış törenine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon Merkezi'nde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmanın açılışında 9 ilden yöresel oyunlarını sergileyecek devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi.

Burada konuşan Göktaş, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında geçmişin, kültürün en kıymetli değerlerini aktarmaya yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Her biriniz yaşadığınız illerde, o ilin kültürüne ait aslında geçmişte atalarımızın sahip çıktığı değerleri yaşatıyorsunuz. Hem değerlerimizi hem geçmişimizi hem kültürümüzü hem tarihimizi en güzel şekilde sizler yansıtıyorsunuz. Bu yarışmanın birincisi her birinizsiniz. Hepiniz bizim gönlümüzün şampiyonusunuz. Hepiniz pırıl pırılsınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu sadece bir dans gösterisi değil, kültürümüze sahip çıkmaktır. Sizlerin kişisel gelişiminize de çok büyük katkı sağlayacaktır. O yüzden bu yarışmalara katılmak sizler için çok büyük bir başarı. Bizler her birinizle gurur duyuyoruz."

Konuşmaların ardından Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, Bakan Göktaş'a Anadolu kadınının gücünü temsil eden figürü hediye etti.

Yarın da devam edecek yarışma kapsamında 9 ilden gelen ekipler, kendi yörelerine ait halk oyunlarını sergileyecek. Yarışmada dereceye girenlere madalya takdim edilecek.