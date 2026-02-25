Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman Valiliğini ziyaret etti

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile kente gelen Göktaş, Batman Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Göktaş, burada belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat üyeleri ve partililerle bir araya geldi.

Ziyarette, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de yer aldı.