Bakan Göktaş, Baroların Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanları ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, baroların "Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanları" ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya heabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Barolarımızın Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanları ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Kadın ve çocuk odaklı çalışmalarımızı geniş bir yelpazede istişare ettik. Çocuklarımızın üstün yararını gözeten, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendiren politikalarımız ekseninde hukuki süreç ve işleyişleri yakından takip ediyoruz. Büyük bir özveriyle koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Toplantımıza katılan tüm baro temsilcilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA