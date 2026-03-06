Haberler

Bakan Göktaş, Baroların Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanları ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, baroların Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanları ile bir araya gelerek, kadın ve çocuk odaklı çalışmaları istişare etti ve şiddetle mücadele politikalarını değerlendirdi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, baroların "Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanları" ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya heabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Barolarımızın Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanları ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Kadın ve çocuk odaklı çalışmalarımızı geniş bir yelpazede istişare ettik. Çocuklarımızın üstün yararını gözeten, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendiren politikalarımız ekseninde hukuki süreç ve işleyişleri yakından takip ediyoruz. Büyük bir özveriyle koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Toplantımıza katılan tüm baro temsilcilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Alarmları kurun! Heyecan dolu kura çekimi 11 Mart'ta

Alarmları kurun! Büyük heyecanın günü ve saati belli oldu
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak

Yarın kaderi değişebilir
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
'Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt

Sorulan soruya böyle yanıt verdi