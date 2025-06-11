Bakan Göktaş, Azerbaycan'da Aile Misafirliğini Vurguladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan’da bir ailenin evine misafir olarak, 'Ailemiz Geleceğimiz' tanımının önemine dikkat çekti ve Halilov ailesine teşekkür etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan programı çerçevesinde, bir ailenin evine konuk oldu.
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ziyaretinde geniş bir ailenin evine misafir olduklarını belirtti.
Aile Yılı'nda sık sık vurguladıkları "Ailemiz Geleceğimiz" tanımının bu misafirlikte tam anlamıyla karşılığını bulduğunu kaydeden Göktaş, "Aynı çatı altında yaşayan üç kuşak, aile yapımızın en güzel örneklerinden. Hanelerini bize açan ve misafirperverlikleriyle içimizi ısıtan Halilov ailesine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.