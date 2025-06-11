Bakan Göktaş, Azerbaycan'da Aile Misafirliğini Vurguladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan’da bir ailenin evine misafir olarak, 'Ailemiz Geleceğimiz' tanımının önemine dikkat çekti ve Halilov ailesine teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan programı çerçevesinde, bir ailenin evine konuk oldu.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ziyaretinde geniş bir ailenin evine misafir olduklarını belirtti.

Aile Yılı'nda sık sık vurguladıkları "Ailemiz Geleceğimiz" tanımının bu misafirlikte tam anlamıyla karşılığını bulduğunu kaydeden Göktaş, "Aynı çatı altında yaşayan üç kuşak, aile yapımızın en güzel örneklerinden. Hanelerini bize açan ve misafirperverlikleriyle içimizi ısıtan Halilov ailesine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMark Ali:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 4 haftada 320.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (Sheltonsgnl) veya Whatsapp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

Ali Koç'a ateş püskürdü: Sabrımı taşırma, burası 'Koç Spor' değil
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim

Mahmut Tanal, kameralar önünde jandarma komutanıyla tartıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.