Bakan Göktaş, Azerbaycan'da Aile Misafirliğini Vurguladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan programı çerçevesinde, bir ailenin evine konuk oldu.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ziyaretinde geniş bir ailenin evine misafir olduklarını belirtti.

Aile Yılı'nda sık sık vurguladıkları "Ailemiz Geleceğimiz" tanımının bu misafirlikte tam anlamıyla karşılığını bulduğunu kaydeden Göktaş, "Aynı çatı altında yaşayan üç kuşak, aile yapımızın en güzel örneklerinden. Hanelerini bize açan ve misafirperverlikleriyle içimizi ısıtan Halilov ailesine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.