Bakan Göktaş'tan Antalya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin hazırlıklarını tamamlayarak destek çalışmalarına başladığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin hazırlıklarını tamamlayarak destek çalışmalarına başladığını bildirdi.
Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Antalya Serik'te meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak destek çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel