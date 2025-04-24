Bakan Göktaş: 'Aile ve Sosyal Destek Proje Programı ile Aile Bağlarını Güçlendirecek Pek Çok Destek Sizlere Sunuluyor'

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından başlatılan programa ilişkin, "Aile ve Sosyal Destek Proje Programı ile aile bağlarını güçlendirecek pek çok destek sizlere sunuluyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile Yılı" kapsamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın başlattığı "Aile ve Sosyal Destek Proje Programı"na vatandaşları, dernekleri ve STK'leri davet etti.

Göktaş, konuya ilişkin yayımladığı videolu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli vatandaşlarımız, aile, hepimiz için güven, sevgi ve dayanışmanın yuvasıdır. Nerede yaşarsak yaşayalım, bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağdır. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettik. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından başlatılan 'Aile ve Sosyal Destek Proje Programı' ile aile bağlarını güçlendirecek pek çok destek sizlere sunuluyor: Rehberlik, danışmanlık, hukuki destek, ebeveyn eğitimi ve gençlik çalışmaları bu programın sadece bir parçası. Derneklerimizi, STK'larımızı, vatandaşlarımızı 15 Mayıs'a kadar bu programa başvurmaya davet ediyoruz. Gelin, ailemizi birlikte güçlendirelim, geleceğe sağlam adımlarla yürüyelim. Unutmayalım: Aile güçlü olursa, biz de güçlü oluruz."