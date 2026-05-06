Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AB Komiseri Suica ile Görüştü

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Avrupa Birliği (AB) Akdeniz Komiseri Dubravka Suica ile Ankara'da görüştü. Görüşmede, demografi, göç ve sosyal politikalar ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Akdeniz Komiseri Dubravka Suica ile Bakanlık'ta bir araya geldiklerini" bildirdi.

Göktaş, paylaşımında, "Bölgemizde yaşadığımız demografik değişimlere, nüfusun korunmasına yönelik politikalara ve kontrollü göç yönetiminin sosyal hizmet alanına etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmemizin; Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine, ortak çalışma alanlarımızda yeni iş birliklerine kapı aralayacağına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

