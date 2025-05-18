Bakan Göktaş, 70 Yıllık Evliliği Ziyaret Etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında Bilecik'te yaşayan 70 yıllık evli Ümmügül- Selahattin Yılmaz çiftini ziyaret etti.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "70 kere maşallah. Bilecik'te hanelerine misafir olduğumuz Ümmügül teyze ve Selahattin amca 70 yılı sevgiyle ve sabırla yan yana geçirmiş. Aile Yılı'nda, kuşakları birbirine bağlayan bu güzel aile bize çok güçlü bir hikaye anlatıyor. Sevgiyle kurulan yuvalar sadece geçmişi değil, geleceği de taşır. Gelenek, vefa ve aile bağlarımız hala dimdik ayakta" dedi.