Bakan Göktaş, 70 Yıldır Evli Çifti Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, 70 Yıldır Evli Çifti Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 70 yıl evli olan Ümmügül ve Selahattin Yılmaz çiftine konuk oldu. Ziyaretinde ailenin sevgi ve sabır dolu hikayesini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 70 yıldır evli olan Ümmügül ve Selahattin Yılmaz çiftine konuk oldu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda ziyarete ilişkin, "70 kere maşallah" ifadesini kullanarak, Bilecik'te hanelerine misafir olduğu Ümmügül ve Selahattin Yılmaz çiftinin 70 yılı sevgi ve sabırla yan yana geçirdiğini vurguladı.

Aile Yılı'nda, kuşakları birbirine bağlayan bu güzel ailenin kendilerine çok güçlü bir hikaye anlattığını belirten Göktaş, "Sevgiyle kurulan yuvalar sadece geçmişi değil, geleceği de taşır. Gelenek, vefa ve aile bağlarımız hala dimdik ayakta." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş paylaşımında, ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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