Bakan Fidan: "(Türkiye'nin garantörlük önerisi) Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın...
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Bakan Fidan: "(Türkiye'nin garantörlük önerisi) Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli"
Bakan Fidan: "( Türkiye'nin garantörlük önerisi) Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli"
Kaynak: AA / Güncel