Bakan Fidan, TMV Avusturya Temsilciliği Viyana Eğitim Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Bakan Fidan, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Avusturya Temsilciliği Viyana Eğitim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Viyana'ya farklı dönemlerde geldiğini ve burada birçok kişiyle tanışma fırsatı bulduğunu anlattı.

TMV'nin bu binayı devraldığını ve yaptırdığını aktaran Fidan, "Ben gerçekten gurur duydum, Başkan'ımız gezdirdi bana. Yani muazzam bir dönüşüm olmuş çünkü eski halini de biliyorum. O mütevazı şartlardan bu hale gelmek, eski arkadaşlar da bilirler, gerçekten muazzam bir hizmet olmuş." ifadesini kullandı.

Fidan, TMV'nin Türk dış politikasında "yumuşak güç" ve "kültürel enstrüman" rolünü oynadığına işaret ederek, kurumun dış politikada çok çeşitli alanlarda etkileşime girdiğini dile getirdi.

"Bizim medeniyetimizin artık anlatılabilir, davet edilebilir, tanıtılabilir olması çok önemli bir aşamadır"

TMV'nin kuruluşunda ilk birkaç yıl dost ülkelerdeki FETÖ okullarını alma stratejisiyle muazzam bir faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Fidan, bu faaliyetlerin devam ettiğinin altını çizdi.

Fidan, "Özellikle bazı ülkelerde, FETÖ'nün daha fazla kök saldığı okulların devralınması gereken yerlerde, burada nihayete erdirdiğimiz anlaşmalar var. Bunu sessiz, sakince yapıyoruz. Maarif Vakfımız da sağ olsun büyük bir profesyonellikle bu konuda bizim çizdiğimiz politik çerçevenin altını büyük bir ustalıkla dolduruyor." diye konuştu.

TMV'nin Türkiye'nin artık dışarıya açılan önemli bir kültürel yüzü olduğunu söyleyen Fidan, "Bizim medeniyetimizin artık anlatılabilir olması, davet edilebilir olması, tanıtılabilir olması çok önemli bir aşamadır. Bu, aslında insanların medeniyet yolculuğunda geldikleri çok kıymetli bir alandır." dedi.

Fidan, TMV'nin ulaştığı ülke, okul ve öğrenci rakamlarına da değinerek, bu rakamların önemli olduğunu ve bunu yapabilen çok az ülkenin bulunduğunu vurguladı.

TMV'nin yanı sıra Yunus Emre Enstitüsünün de Türkçenin öğretiminde çok ciddi faaliyetler gösterdiğine işaret eden Fidan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onun dışında sivil toplum örgütlerimizin, yurt dışında açtıkları kurslar var, öğrenci yurtları var, vakıflar var. Bu, çok büyük bir seferberlik, çok büyük bir mobilizasyon. İnşallah bütün bunların büyük bir ihlasla, samimiyetle yapıldıktan sonra profesyonellikle çok büyük neticeler üreteceğine inanıyorum. Biz devlet olarak özellikle Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) son 20 küsur yıldır ortaya koyduğu liderlikte her aşamasında gördük, TİKA yıllarından itibaren gerek 'yumuşak güç' dediğimiz politika alanlarına gerek 'sert güç' dediğimiz mücadele alanlarına gerek en üstte stratejik zihin oluşturmaya ayrı ayrı önem vermemiz, bütün bunları sıfırdan adeta yeniden inşa etmemiz büyük bir sabırla ve bugün kullanılabilir hale getirmemiz, bütün bu enstrümanları bir stratejik aklın etrafında ve bunları yaparken de bir uluslararası krize, iticiliğe, kötülüğe sebep değil de gerçekten bir davet ve kabul üzere, iyi söz üzerine bunu götürüyor olmamız da ayrıca büyük bir başarı."

Hegemonyaya değil insanlığa fayda üretmeye çalıştıklarına dikkati çeken Fidan, "Zaten bu olduğu sürece de her yerde aranan, kabul edilen ülke olursunuz, kültür olursunuz, millet olursunuz. Kimseye kendinizi dayatmak zorunda hissetmezsiniz. Bu, biraz daha zor bir yolculuktur ama kıymetli olan da açıkçası budur." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Daimi Temsilcisi Mustafa Kibaroğlu'nun yanı sıra davetliler katıldı.