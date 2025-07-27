Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TercihFest Etkinliğinde Öğrencilerle Buluştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İbn Haldun Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'TercihFest' etkinliğinin son gününde öğrencilerle bir araya gelerek, gençlerin kariyer planlamaları ve gelecekteki hedefleri hakkında sohbet etti. Etkinlik, öğrencilere kariyer fırsatları hakkında bilgi verirken, Hakan Fidan'ın vizyonunu ve gençlere yönelik mesajlarını paylaştığı bir platform oldu.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen 'TercihFest' etkinliğinin son günü öğrencilerle bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel