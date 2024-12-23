Bakan Fidan, Suriye'nin Yeni Lideri Şara İle Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Şam'da görüştü. Bu, muhaliflerin Baas rejimini devirmesinin ardından Türkiye'den yapılan ilk resmi ziyaret oldu.
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
ŞAM - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Şam'da görüştü.
Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesi sonrasında kurulan hükümete yönelik Türkiye'den ilk ziyaret gerçekleştirildi. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'ı ziyaret etti ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü. Bakanlık tarafından görüşmenin içeriğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.