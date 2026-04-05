Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı, ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekildi. Fidan'ın ziyareti, bölgedeki siyasi gelişmeler açısından dikkatle izleniyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Şam'da görüştü.
Kaynak: AA / Sercan İrkin