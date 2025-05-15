Bakan Fidan, NATO Toplantısında ABD'li Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

Bakan Fidan, NATO Toplantısında ABD'li Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşerek, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki insani durum ve İran'ın nükleer programı gibi konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Antalya'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Fidan ve Rubio'nun Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında görüştüğü duyuruldu.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede, devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretlere yönelik hazırlıklar ele alındı.

Rusya- Ukrayna savaşının çözümünde diyaloğun önceliklendirilmesi ve müzakere yoluyla sona erdirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilen görüşmede, bu amaca yönelik olarak Türkiye ile ABD'nin son dönemde yürüttüğü diplomatik temasların önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, tarafların doğrudan görüşmeler yapmasını sağlamak için çaba sarf etmeye devam edileceği belirtildi.

Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için adım atılmasının elzem olduğunu, bu konuda ortak çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, İran'ın nükleer programı hakkında ABD ile İran arasında yürütülen müzakere süreci ele alındı ve Suriye'deki durum da görüşüldü.

Güney Asya'da gerilim azaltılmasının ve istikrarın sağlanmasının önemine değinilen görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret değerlendirildi.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan birçok mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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