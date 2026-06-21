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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi Tarafından Kabul Edildi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de düzenlenen dörtlü toplantı vesilesiyle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kahire'de bugün Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi tarafından kabul edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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