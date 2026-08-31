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Mekke Savunma İttifakı İlk Kurumsal Kararlarını Aldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Pakistan ve Suudi Arabistan ile yapılan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararlarının resmen alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında, Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararlarının resmen alındığını bildirdi.

Fidan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin İstanbul'da düzenlenen ilk toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Fidan, "Bugün Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı kardeşlerimizle beraber İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında, Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararlarını resmen aldık. Katkıda bulunan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bölgemiz için tekrar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında İstanbul'da bugün bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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