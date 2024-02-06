Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Marsa'da bulunan Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyaret hakkında Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın şehitliği ziyaret ettiği belirtildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Marsa'da, Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Marsa'da Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret etti" denildi.