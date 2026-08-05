Dışişleri Bakanı Fidan, Amman'daki Kudüs Konulu Bakanlar Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katıldı. Toplantı, Kudüs'ün statüsü ve bölgesel gelişmelerin ele alınması açısından önem taşıyor. Fidan'ın katılımı, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği ve bölgesel diplomasideki aktif rolünü gösteriyor. Toplantıda, Kudüs'ün korunması ve İslam dünyasının ortak tutumu üzerinde durulduğu belirtiliyor.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'daki Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde Amman'da düzenlenen Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katıldı.
Kaynak: ANKA