Bakan Fidan, İranlı Yetkili Ali Bagheri'yi İstanbul'da Kabul Etti

(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bagheri'yi İstanbul'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin İstanbul'da gerçekleştiği belirtilirken, ele alınan başlıklara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Görüşme, İran ile ABD-İsrail arasında ateşkese rağmen devam eden gerilim, bölgesel güvenlik dinamikleri üzerine tartışmalar ve diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA