Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Nükleer Program Müzakerelerini Görüştü

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Nükleer Program Müzakerelerini Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın nükleer programı üzerine yürütülen müzakereleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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