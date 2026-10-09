Haberler

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul ettiDışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara’da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 434 sitede yayınlandı.
Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var

Özgür Özel: Amcamdan özür dilerim ama...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi ile bir araya geliyor

Bir araya geliyorlar! 45 milyon Euro'luk kritik buluşma
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Cemil Tugay çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan olay Cemil Tugay çıkışı: Hepsi arşivimizde duruyor
Dünyanın en pahalı baharatı safran erken çiçek açtı, hasat başladı

Dünyanın en pahalı baharatı Anadolu'da yetişiyor! Altınla yarışıyor
Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı

MİT yalanıyla skandal vaatte bulunup dolandırdılar
Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı

Teknede video çekerken olanlar oldu
Tepki çeken 'Hayırlı olsun' ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi

Tepki çeken ziyaret! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

Maltepe'de 5 kişinin can verdiği faciada ilk tutuklamalar