Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul ettiDışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara’da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı